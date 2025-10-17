Transatlantic Dialogue l’Europa alla ricerca di una nuova architettura di sicurezza

La John Cabot University di Roma ha ospitato, mercoledì, il “Transatlantic Dialogue: Europe’s Security Architecture in a Changing World”, un evento organizzato dal Guarini Institute for Public Affairs e moderato dalla professoressa Simone Tholens. Il panel, composto dal generale Mariano Bianchi (ministero della Difesa), dalla professoressa Trine Flockhart (European University Institute), dal consigliere Davide Bergami (ministero degli Esteri) e dalla professoressa Luiza Bialasiewicz (Università Ca’ Foscari di Venezia), ha affrontato le trasformazioni della sicurezza europea e le tensioni che attraversano l’ordine internazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Transatlantic Dialogue, l’Europa alla ricerca di una nuova architettura di sicurezza

