Tragico incidente a Osimo | muore un ragazzo di 14 anni mentre va a scuola

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma nelle prime ore del mattino. Ancora una giovane vita spezzata sulla strada. Un ragazzo di 14 anni, originario di Ancona, ha perso la vita nella mattinata di venerdì 17 ottobre, poco dopo le 7:30, a seguito di un incidente stradale avvenuto a Osimo. Il giovane era uscito di casa per raggiungere la scuola, ma non ci è mai arrivato. Lo schianto vicino alla stazione di servizio Q8. La tragedia si è consumata nei pressi della stazione di servizio Q8 di via d’Ancona. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo del suo scooter affrontando una curva a destra in salita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragico incidente a Osimo: muore un ragazzo di 14 anni mentre va a scuola

