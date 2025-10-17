Tragedia a San Benedetto del Tronto | 80enne uccide la compagna malata e poi si toglie la vita

Il dramma in via Stamira: la coppia trovata senza vita nella propria abitazione. Profondo sgomento a San Benedetto del Tronto, dove nel tardo pomeriggio di giovedì 16 ottobre, intorno alle 17, Mario Cutella, 80 anni, ha sparato alla compagna Vanda Venditti prima di rivolgere l'arma contro se stesso, togliendosi la vita. I due anziani, entrambi ex infermieri, sono stati trovati senza vita al piano terra della loro casa in via Stamira. Un gesto disperato legato alla malattia della donna. Secondo le prime ricostruzioni, il gesto estremo di Cutella potrebbe essere stato motivato dalle gravi condizioni di salute della compagna, malata da tempo e ospite di una Rsa a Massignano.

