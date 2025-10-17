Tragedia a Ravello recuperato il corpo del sannita Fabio Celella
Tempo di lettura: < 1 minuto Sono terminate a Ravello le operazioni di recupero del corpo privo di vita di Fabio Celella, 45 anni, il pizzaiolo sannita scomparso dalla serata di martedì 14 ottobre. Il suo corpo è stato individuato in un’intercapedine sotto la passerella nei pressi dell’Auditorium, a circa 15 metri di profondità. Le ricerche, avviate dopo la denuncia di una dipendente dell’Hotel Caruso, hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la sala operativa mobile (UCL) e la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale). Dopo ore di lavoro, i soccorritori sono riusciti a recuperare la salma con una manovra in corda, trasportandola presso l’Auditorium dove era presente un’azienda di onoranze funebri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
