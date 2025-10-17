Tragedia a Gubbio | muore a 28 anni Matteo Panfili in un incidente sulla Statale 219
Lo schianto tra quattro auto vicino all'uscita Gubbio Est. Un terribile incidente stradale è costato la vita a Matteo Panfili, 28 anni, nella serata di giovedì 16 ottobre. Il giovane è morto lungo la strada statale 219 Pian d'Assino, nei pressi dell' uscita Gubbio Est, in provincia di Perugia. L'impatto, avvenuto poco dopo le 20:30, ha coinvolto quattro automobili e ha provocato scene di devastazione sulla carreggiata. La dinamica dell'incidente: una carambola devastante. La ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile di Gubbio è ancora in corso, ma dalle prime indagini sembra che la tragedia sia iniziata con l'improvvisa invasione della corsia opposta da parte della Fiat Panda condotta da Matteo Panfili.
