Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente ci sono per un km sulla Firenze Roma tra Ponzano Romano e la diramazione Roma nord verso Roma sia per traffico sia per un incidente da poco risolto code su via del Foro Italico tra Corso di Francia via dei Campi Sportivi in direzione della Salaria a Pietralata è in programma una manifestazione con corteo la partenza è prevista alle 17 da via Filippo Meda all'interno del parco Andrea campagna il percorso che era via Eugenio Checchi via Tiburtina via Cipriano Facchinetti con Arrivo previsto intorno alle 20 in piazza Balsamo Crivelli saranno possibili chiusure temporanee deviazioni del traffico al passaggio dei manifestanti prosegue all'Auditorium Parco della Musica la festa del cinema di Roma per l'occasione Atac ripristinato la cosiddetta linea cinema bus navetta che fa la spola Tra la stazione Termini Villaggio Olimpico La linea è gratuita ed è in servizio Dalle 8 del mattino fino a 10 minuti dopo la mezzanotte https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-10-2025 ore 16:30