Traffico Roma del 17-10-2025 ore 16 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente ci sono per un km sulla Firenze Roma tra Ponzano Romano e la diramazione Roma nord verso Roma sia per traffico sia per un incidente da poco risolto code su via del Foro Italico tra Corso di Francia via dei Campi Sportivi in direzione della Salaria a Pietralata è in programma una manifestazione con corteo la partenza è prevista alle 17 da via Filippo Meda all'interno del parco Andrea campagna il percorso che era via Eugenio Checchi via Tiburtina via Cipriano Facchinetti con Arrivo previsto intorno alle 20 in piazza Balsamo Crivelli saranno possibili chiusure temporanee deviazioni del traffico al passaggio dei manifestanti prosegue all'Auditorium Parco della Musica la festa del cinema di Roma per l'occasione Atac ripristinato la cosiddetta linea cinema bus navetta che fa la spola Tra la stazione Termini Villaggio Olimpico La linea è gratuita ed è in servizio Dalle 8 del mattino fino a 10 minuti dopo la mezzanotte https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Argomenti simili trattati di recente
? Limitazioni al traffico in Via Roma Si informa la cittadinanza che, a causa dei lavori di installazione della fibra ottica nell’ambito del PNRR, sarà istituito: Divieto di sosta e circolazione Via Roma, dal civico 60 al civico 102 Dal 20 ottobre 2025 e fino al - facebook.com Vai su Facebook
#Viabilità | #traffico | Tangenziale Est Traffico in corso di normalizzazione tra Cirnconvallazione Tiburtina e Circonvallazione Salaria in direzione Stadio #Luceverde | #Roma - X Vai su X
Traffico Roma del 17-10-2025 ore 14:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità domani ... Riporta romadailynews.it
Traffico Lazio del 17-10-2025 ore 09:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità alla Vittoria parco della musica Fino al prossimo 26 ottobre la ... Come scrive romadailynews.it
La mobilità urbana non è più soltanto un problema di traffico. La mappa europea delle città più congestionate - La mobilità urbana non è più soltanto un problema di traffico: è una questione che tocca economia, salute pubblica, qualità dello spazio urbano e la sostenibilità delle nostre città. Lo riporta infodata.ilsole24ore.com