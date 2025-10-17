Traffico Roma del 17-10-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità domani mattina tra le 7:30 e le 11 manifestazione sportiva tra Caracalla via dei Cerchi via del Teatro Marcello i Fori Imperiali e via di Sangro ci saranno temporanea chiusura traffico è una deviazione per 28 linee di bus sempre domani ma la sera lo stadio Olimpico si giocherà Roma Inter il piano viabilità Ma tu pubblico.su romamobilita.it parliamo adesso di fascia verde i divieti restano quelli già in atto Ovvero la fascia verde resta vietata agli autoveicoli a benzina fino a Euro 2 ed è diesel fino a Euro 3 a farlo sapere con una nota il Campidoglio che anche comunicato l'arrivo di altri 71 varchi a Presidio della ZTL verde serviranno a monitorare gli effetti delle misure del piano della qualità dell'aria senza introdurre sanzioni automatiche maggiori dettagli e sulla fascia verde sono sempre sul romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

