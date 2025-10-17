Traffico Roma del 17-10-2025 ore 11 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità da oggi a domenica al Prenestino via Roberto Malatesta viene chiusa nel tratto da via Renzo da Ceri a via Erasmo Gattamelata per una festa parrocchia e deviazione per le linee di bus 81 412 545 ed nmc oggi pomeriggio a partire dalle 17 corteo tra Monti Tiburtini e Casal Bruciato partenza da via Filippo Meda e arrivo a Piazza Balsamo Crivelli possibile chiusura al traffico infine in zona Terme di Caracalla anche per oggi evento nella sede della FAO fino alle 19 chiusure su Viale Baccelli e deviazione per la linea di bus 160 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
