Traffico Roma del 17-10-2025 ore 08 | 30

Luceverde Roma trovati i primi rallentamenti sulla carreggiata interna Grande Raccordo Anulare tra la Casilina e l'abbia code a tratti sull'intero percorso del tratto Urbano della A24 roma-l'aquila direzione della tangenziale est trafficata alla via Flaminia in direzione del centro città con le code a partire da Labaro fino a Tor di Quinto a complicare la situazione la presenza di un mezzo fermo in panne coronamenti sulla via Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe e il bivio per la tangenziale est sulla stessa tangenziale est e il traffico è in coda tra la batteria Nomentana via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico sulla via Cristoforo Colombo rallentamenti e code per traffico intenso tra via Pindaro e via di Malafede in direzione Grande Raccordo Anulare code a tratti anche sulla via Pontina tra Pomezia Castel Romano in direzione Roma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-10-2025 ore 08:30

