Traffico Lazio del 17-10-2025 ore 17 | 30

luce verde Lazio ritrovati a causa di un incidente traffico rallentato sulla A1 firenze-roma tra Ponzano Romano Soratte la diramazione Roma nord verso Roma ancora in A1 ma nel tratto del Napoli code per traffico tra San Cesareo e Valmontone verso Napoli intenso il traffico nella zona dei Castelli Romani con code in prossimità di Frascati Marino e Albano Laziale rallentamenti sulla Pontina tra Pomezia e Aprilia verso Latina molto trafficata Come di consueto via della Scafa con code sia verso Fiumicino sia verso Ostia a Roma code sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla Cassia alla Salaria e proseguendo dalla Nomentana la A24 code anche in carreggiata esterna a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione di Roma sud

