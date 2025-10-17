Traffico Lazio del 17-10-2025 ore 09 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità alla Vittoria parco della musica Fino al prossimo 26 ottobre la ventesima edizione della festa del cinema di Roma per l'occasione è ripristinata la linea cinema il bus navetta speciale è gratuito che collega la stazione termini con il Villaggio Olimpico la linea lo ricordiamo sarà in servizio Dalle 8 del mattino fino a 10 minuti dopo la mezzanotte in Piazza Santi Apostoli è prevista una manifestazione dalle 10 alle 3 possibili rallentamenti indicazioni per il traffico e mezzi pubblici nelle vie adiacenti per lavori di potatura dalle 9 alle 16 chiusa via dei Pescatori 3 via del Fosso di Dragoncello e via Pellegrino Strobel deviata anche la linea bus 2018 fino al 25 ottobre lavori di sfalcio dalle 10 alle 16 sulla via Cristoforo Colombo fino alla via Pontina in direzione Eur possibili disagi al traffico Durante l'esecuzione dei lavori restano fermi fino al 8 dicembre i tram 2358 14:19 per consentire i lavori di alla struttura della sopraelevata della tangenziale est nell'area della via Prenestina attive corse sostitutive con autobus che compreranno le intere tratte tranviarie https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

