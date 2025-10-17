Traffico di cocaina nel casertano | cinque indagati La Procura chiede 3 arresti

Casertanews.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dottor Mauro Bottone, ha fissato per fine ottobre l’interrogatorio di garanzia nei confronti di cinque persone indagate per un presunto vasto giro di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. 🔗 Leggi su Casertanews.it

