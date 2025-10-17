Traffico di cocaina nel casertano | cinque indagati La Procura chiede 3 arresti

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dottor Mauro Bottone, ha fissato per fine ottobre l’interrogatorio di garanzia nei confronti di cinque persone indagate per un presunto vasto giro di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Scopri altri approfondimenti

Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza a Salerno: 39 le persone arrestate all’esito dell’indagine, coordinata dalla DDA, che ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale attiva nel traffico di cocaina, crack e hashish, con base a Eboli e - facebook.com Vai su Facebook

Traffico di cocaina dal Sud America https://rainews.it/tgr/calabria/articoli/2025/10/traffico-di-cocaina-dal-sud-america-6e1f23b0-d6f0-4da7-ba7b-7cb396ea2bdd.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. - X Vai su X

«Daytona KK», il trapper casertano fermato a Milano con un chilo di droga nel bagagliaio: a casa ne aveva altri cinque - La perquisizione in viale Monza: quando ha abbassato il finestrino del Suv, gli agenti hanno sentito subito l'odo ... Riporta msn.com

TUTTI I NOMI. Famiglia casertana vende cocaina: in 5 rischiano l’arresto - SANTA MARIA A VICO – La procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto l’applicazione della misura cautelare in carcere per cinque residenti di Santa Maria a Vico, una famiglia di quattro uomini e ... Come scrive casertace.net