Tradizione che abbraccia l' innovazione successo per il primo show cooking del Messina Street Food

Un mix di raffinatezza, tradizione e gusto. Grande successo per il primo show cooking della settima edizione del Messina Street Food Fest. Un'iniziativa che dalle 19:30 di ieri sera ha coinvolto i principali attori dell'evento ma anche semplici appassionati e giornalisti. Lo chef Enrico Lombardo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il ragù di scoglio abbraccia i paccheri come un’onda lenta e profumata. E ogni assaggio racchiude il profumo che parla la tradizione del mare. Mediterraneo Restaurant presso Hotel Horizon 4*S 0734 873864 371 1152051 (whatsapp) Aperto tutti - facebook.com Vai su Facebook

Tradizione e innovazione, Matera verso un altro anno da Capitale - "Matera sa unire tradizione e innovazione, accogliendo eventi di richiamo nazionale in un contesto unico al mondo": lo ha detto il sindaco della Città dei Sassi, Antonio Nicoletti (centrodestra), ... Come scrive ansa.it

Da bottega artigiana a industria dell’arredamento: la crescita di LEMA tra tradizione e innovazione - Osservare e imparare dall’altrui esperienza è uno dei metodi di crescita più efficaci e virtuosi. Come scrive ilsole24ore.com

Tradizione e innovazione: skill digitali per le artigiane di domani - Martedì 26 luglio 2022 alle ore 10:00, presso il Centro Artigianale Digitale di Cava de’ Tirreni (SA) in via Francesco Crispi 14, avrà luogo il workshop dal titolo “Tradizione e ... Riporta regione.campania.it