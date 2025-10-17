Tradimento anticipazioni puntate del 17 ottobre su Canale 5 | Yesim tradisce Tarik con Dundar e il marito la caccia di casa

Le nuove anticipazioni della soap turca Tradimento, in onda su Canale 5 venerdì 17 ottobre in prima serata, promettono grandi svolte. Al centro dei riflettori troveremo Yesim, che cederà alle attenzioni di Dundar scatenando l’ira del marito Tarik. La sua vendetta sarà crudele: l’uomo, una volta ottenute le prove del tradimento, caccerà Yesim di casa. Trame serali del 17 ottobre: Tarik scopre il tradimento di Yesim. Uno dei momenti clou della puntata sarà rappresentato da Tarik, il quale acquisirà prove incontrovertibili del tradimento di Yesim con Dundar. Le conseguenze delle sue scoperte saranno drammatiche; non solo caccerà Yesim di casa, ma si sentirà costretto a mentire alla figlia Oyku, facendole credere che la madre l’abbia abbandonata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni puntate del 17 ottobre su Canale 5: Yesim tradisce Tarik con Dundar (e il marito la caccia di casa)

Approfondisci con queste news

#tradimento #anticipazioni La scoperta sconvolgente di Tolga! - X Vai su X

#Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 17 ottobre 2025: Yesim va a letto con Dündar Tarik scopre subito l'infedeltà della moglie e la caccia di casa, impedendole di vedere Oyku. Ecco cosa succederà nel prossimo prime time - facebook.com Vai su Facebook

Tradimento, episodi del 17 e 24 ottobre: Yesim sfida Tarik - Nella puntata precedente di Tradimento, l'ostetrica Cemile che ha assistito alla nascita di Dundar si è presentata a casa di Guzide, dichiarando che quest'ultima non è la vera madre del ragazzo e ... Secondo it.blastingnews.com

Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 17 ottobre 2025: Yesim va a letto con Dündar - Le trame degli episodi di Tradimento in onda su Canale 5, in prima serata, venerdì 17 ottobre 2025. Da davidemaggio.it

Tradimento, anticipazioni venerdì 17 ottobre 2025 - Tradimento, anticipazioni venerdì 17 ottobre 2025 della serie turca in onda da mercoledì 5 febbraio 2025 su Canale 5. Riporta tvserial.it