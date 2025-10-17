Tracks | lo spettacolo Resti umani e quarta passeggiata urbana

Domenica 19 ottobre quarto appuntamento stagionale con Tracks, progetto culturale multidisciplinare della compagnia di musica-teatro torinese Accademia dei Folli vincitore del bando "Torino, che cultura!", della Città di Torino, finanziato nell’ambito del “Pn metro plus e città medie sud. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Lo spettacolo porterà sul palco i brani del nuovo album “Mi ami mi odi”, già tra i più ascoltati del 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Milano, resti umani accanto a Bibbia e manoscritti/ Chi è? Il mistero del parco del Ticinello - A Chi l'ha visto il mistero del cadavere rinvenuto a Milano nel 2018, resti umani accanto ad una Bibbia e dei manoscritti, ancora senza un volto Sembra un mistero da film thriller quello raccontato ... Segnala ilsussidiario.net