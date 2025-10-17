Trabia il sindaco nomina la nuova Giunta | Christian Seminara e Cinzia Amenta le new entry
Il sindaco di Trabia, Francesco Bondì, ha nominato la nuova Giunta comunale. Due le new entry: si tratta di Christian Seminara e Cinzia Amenta, che sostituiscono Luigi Chiaramonte e Chiara Palumbo. Confermati Guido Miccolo, Domenico Cammarata e Mirko Ponziano. Redistribuite le deleghe: a Seminara. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Trabia, un assessore si dimette in polemica con il sindaco: azzerata la Giunta https://ift.tt/RQXqoIm - X Vai su X
Per Trabia e San Nicola - Francesco Bondì Sindaco. . Questa sera, con i meravigliosi giochi d’artificio, si è conclusa la 195ª Festa del Santissimo Crocifisso. Che il Santissimo Crocifisso continui a proteggere Trabia, la nostra comunità, i nostri concittadini lonta - facebook.com Vai su Facebook
Trabia, il Sindaco Bondì nomina la nuova Giunta - Fanno parte dell’organo esecutivo gli assessori Domenico Cammarata (Vice Sindaco), Mirko Ponziano, Guido Mi ... Scrive blogsicilia.it
Trabia, il sindaco Bondì azzera La Giunta, attesi nei prossimi giorni i nuovi componenti - Il Sindaco di Trabia, Dr Francesco Bondì ha azzerato con propria determina sindacale la Giunta, decisione che rientra nell’ambito delle attività’ politiche della programmazione. Lo riporta blogsicilia.it