Trabia il sindaco nomina la nuova Giunta | Christian Seminara e Cinzia Amenta le new entry

Palermotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Trabia, Francesco Bondì, ha nominato la nuova Giunta comunale. Due le new entry: si tratta di Christian Seminara e Cinzia Amenta, che sostituiscono Luigi Chiaramonte e Chiara Palumbo. Confermati Guido Miccolo, Domenico Cammarata e Mirko Ponziano. Redistribuite le deleghe: a Seminara. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

