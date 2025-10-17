L’economia sommersa e illegale cresce. Un dato che non stupisce, a furia dei continui condoni voluti dal governo Meloni. E così l’Istat testimonia come il valore dell’ economia non osservata sia cresciuta nel 2023 del 7,5% in un solo anno a quota 217 miliardi, 15,1 miliardi in più del 2022. Il sommerso, escludendo quindi l’economia illegale, vale poco meno di 198 miliardi, con un aumento dell’8,2% rispetto all’anno precedente (pari a 14,9 miliardi aggiuntivi). La sua incidenza sul Pil nel 2023 è stata del 9,2%. Mentre le attività illegali hanno registrato un valore vicino ai 20 miliardi. Complessivamente l’incidenza dell’economia sommersa e illegale sul Pil è aumentata dal 10,1% del 2022 al 10,2% del 2023. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Tra un condono e l’altro, decollano economia sommersa e lavoro nero