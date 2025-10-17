Tra mare storia e cartapesta | Le vie dei tesori arriva a Sciacca

Due weekend per entrare nel cuore di una città che sa raccontarsi attraverso la pietra, il mare e le mani dei suoi artigiani. “Le vie dei tesori” torna a Sciacca sabato 18 e domenica 19 ottobre e poi ancora il 25 e 26 ottobre con un programma che intreccia arte, memoria e vita quotidiana.Tra le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it