Tra impegno e comunità | ricordando Luciano Cuciniello a Ercolano

Tempo di lettura: 2 minuti Giovedì 16 ottobre 2025, alle 17:30, il MAV – Museo Archeologico Virtuale di Ercolano ha ospitato un incontro pubblico dedicato alla memoria di Luciano Cuciniello, figura di rilievo della sinistra ercolanese e napoletana del Novecento. L'iniziativa, intitolata "Luciano Cuciniello: la figura di un comunista italiano", si è svolta alla presenza di amministratori, dirigenti politici e cittadini che hanno voluto rendere omaggio a quaranta anni dalla sua scomparsa. Un percorso politico radicato nel territorio. Nato e cresciuto nell'area vesuviana, Luciano Cuciniello era stato consigliere comunale e capogruppo del Partito Comunista Italiano a Ercolano, per poi sedere tra i banchi del consiglio provinciale di Napoli.

