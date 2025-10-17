Tra Coppa Italia e campionato Passarini | Qualificazione meritata ma adesso pensiamo alla partita a Jesi
"Bella reazione della squadra nella ripresa e qualificazione meritata". Si dice soddisfatto Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, dopo il passaggio del turno nei quarti di Coppa, ai danni del Montegranaro. I cremisi hanno strappato il pass per le semifinali vincendo ai rigori regalandosi il derby con la Civitanovese. "Nel secondo tempo – aggiunge – la squadra ha cambiato passo, si è notata la differenza. Inoltre, ci siamo sbloccati su palla inattiva, sintomo del buon lavoro svolto in allenamento. Nel finale siamo stati un pizzico fortunati ad evitare il gol del vantaggio dei locali, andando poi a vincere ai rigori". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
