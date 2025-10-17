Toyota C-HR+ aperti gli ordini del Suv coupé elettrico | prezzi e versioni

Il Suv coupé elettrico della casa giapponese è ora disponibile in Italia. Due tipologie di batteria e tre combinazioni possibili di trazione e motore. Disponibile in tre allestimenti, il prezzo di listino parte da 40.800 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Toyota C-HR+, aperti gli ordini del Suv coupé elettrico: prezzi e versioni

