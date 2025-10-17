Tour sopra il Lago di Como senza autorizzazione | sequestrato elicottero da 2 milioni di euro
La Guardia di finanza ha concluso un’indagine su due persone che, per anni, avrebbero effettuato voli commerciali senza le autorizzazioni previste. Nel corso dell’operazione è stato sequestrato (e poi restituito al legittimo proprietario) un elicottero dal valore di circa 2 milioni di euro; sono. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’OCEAN FILM FESTIVAL WORLD TOUR ITALIA torna al cinema Un viaggio sopra e sotto la superficie dei mari e degli oceani, tra avventura, scienza e immagini che raccontano la forza e la fragilità del mare. Dal 14 ottobre al 17 novembre 2025, la nona edi - facebook.com Vai su Facebook
Il Sereno incoronato miglior hotel del Lago di Como ai Condé Nast Traveler Awards 2025 - I lettori del magazine statunitense premiano il suo servizio impeccabile e un’accoglienza tailor made curata nei minimi dettagli ... quicomo.it scrive
Lago di Como, occasione imperdibile: 11 magnifici capolavori aprono le porte. Sei giorni per esplorarli - Dal 20 al 26 ottobre 2025, scopri il patrimonio culturale del Lario con “Sul filo dell’acqua”. Si legge su comozero.it
C’è una passeggiata panoramica segreta sopra il Lago di Como che puoi fare in 2 ore - Un’escursione facile e panoramica sopra il Lago di Como provando la app AllTrails: il percorso Monte Croce – Baita Elisa ha viste spettacolari ... msn.com scrive