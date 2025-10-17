Totti sul calcione a Balotelli | Volevo farlo da tempo gli è andata…

Durante la sua partecipazione al format Prime Sport, condotto dall’amico ed ex compagno di squadra Luca Toni, Francesco Totti è tornato a raccontare alcuni dei momenti più discussi della sua carriera. Tra questi, non poteva mancare l’episodio del calcione rifilato a Mario Balotelli durante la finale di Coppa Italia del 2010, una scena che fece il giro del mondo e che, ancora oggi, resta una delle più iconiche e controverse della sua lunga esperienza con la maglia della Roma. L’ex capitano giallorosso, con la consueta schiettezza, ha spiegato cosa lo portò a quel gesto: “ Era una cosa che covavo da tempo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

