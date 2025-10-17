Totti sul calcione a Balotelli | Volevo farlo da tempo gli è andata…

Ilnerazzurro.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la sua partecipazione al format Prime Sport, condotto dall’amico ed ex compagno di squadra Luca Toni, Francesco Totti è tornato a raccontare alcuni dei momenti più discussi della sua carriera. Tra questi, non poteva mancare l’episodio del calcione rifilato a Mario Balotelli durante la finale di Coppa Italia del 2010, una scena che fece il giro del mondo e che, ancora oggi, resta una delle più iconiche e controverse della sua lunga esperienza con la maglia della Roma. L’ex capitano giallorosso, con la consueta schiettezza, ha spiegato cosa lo portò a quel gesto: “ Era una cosa che covavo da tempo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

totti calcione balotelli volevoTotti senza filtri: "Spalletti mi ha fatto smettere. Il calcio a Balotelli? Volevo mandarlo in curva…" - L'ex fuoriclasse della Roma, al format Prime Sport condotto da Luca Toni, ha svelato diversi retroscena sulla sua carriera ... Si legge su today.it

totti calcione balotelli volevo“Spalletti venne alla Roma per farmi smettere. Calcio a Balotelli? Arrogante e presuntuoso, volevo mandarlo in curva”: parla Totti - L'ex capitano giallorosso si racconta e svela retroscena inediti sul rapporto con Spalletti e gli episodi più controversi ... Segnala ilfattoquotidiano.it

totti calcione balotelli volevoTotti: “Il calcione a Balotelli? Lo covavo da tempo. Fenomeno e arrogante, ma poi…” - Francesco Totti, ex attaccante, capitano e leggenda della Roma, è intervenuto all’interno del format “Prime Sport”, condotto dall’ex compagno di squadra e amico Luca Toni. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Totti Calcione Balotelli Volevo