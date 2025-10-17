Totti | Spalletti voleva farmi smettere

”” “La società mi ha deluso di più” Le parole dell’ex 10 giallorosso Ranieri? Mai sentito da quando è alla Roma. E Spalletti era venuto per farmi fuori dalla Roma». Francesco Totti non ha peli sulla lingua durante il format Prime Sport condotto dall’ex compagno e amico Luca Toni. Lo storico capitano giallorosso ha parlato di tutto: dalla corte del Milan allo sputo a Poulsen passando per il calcio a Balotelli e il rapporto con diversi allenatori.. “A casa mia si tifava Roma, solo nonna e nonno erano un po’ della Lazio», ha detto subito Totti. «Mio padre in 25 anni di carriera non mi ha mai detto bravo ma vedevo che i miei genitori erano fieri di me. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Totti: “Spalletti voleva farmi smettere”

Contenuti che potrebbero interessarti

Roma, Totti: "L'addio? Più deluso dal club che da Spalletti" #SkySport - X Vai su X

"Diedi il pugno a Colonnese perchè disse che Cristian non era mio figlio e non ci ho visto più. Spalletti ha una convinzione su di me, ma non è vero. La confessione di Totti. - facebook.com Vai su Facebook

Totti: «Spalletti venne a Roma per farmi smettere. Ma la società mi ha deluso di più» - Totti: «Spalletti venne a Roma per farmi smettere. Scrive calcionews24.com

Totti: "Spalletti venne a Roma per farmi smettere. Con un altro allenatore starei ancora giocando" - Francesco Totti si è soffermato anche su Luciano Spalletti e sulla loro litigata nella lunga intervista concessa ad Amazon Prime Video, ripercorrendo. Secondo tuttomercatoweb.com

Totti senza filtri: "Spalletti venne a Roma per farmi smettere, ho pianto per tre settimane". Poi parla dello spunto a Poulsen e del calcio a Balotelli - L'ex capitano giallorosso, intervistato da Toni: "A Roma ci sono nato e qui morirò. Riporta msn.com