Totti | Spalletti voleva farmi smettere

Gbt-magazine.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

”” “La società mi ha deluso di più” Le parole dell’ex 10 giallorosso Ranieri? Mai sentito da quando è alla Roma. E  Spalletti  era venuto per farmi fuori dalla Roma». Francesco Totti non ha peli sulla lingua durante il format Prime Sport condotto dall’ex compagno e amico Luca Toni. Lo  storico capitano giallorosso  ha parlato di tutto: dalla corte del  Milan  allo sputo a  Poulsen  passando per il calcio a  Balotelli  e il rapporto con diversi allenatori.. “A casa mia si tifava Roma, solo nonna e nonno erano un po’ della Lazio», ha detto subito Totti. «Mio padre in 25 anni di carriera non mi ha mai detto bravo ma vedevo che i miei genitori erano fieri di me. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

totti spalletti voleva farmi smettere

© Gbt-magazine.com - Totti: “Spalletti voleva farmi smettere”

Contenuti che potrebbero interessarti

totti spalletti voleva farmiTotti: «Spalletti venne a Roma per farmi smettere. Ma la società mi ha deluso di più» - Totti: «Spalletti venne a Roma per farmi smettere. Scrive calcionews24.com

totti spalletti voleva farmiTotti: "Spalletti venne a Roma per farmi smettere. Con un altro allenatore starei ancora giocando" - Francesco Totti si è soffermato anche su Luciano Spalletti e sulla loro litigata nella lunga intervista concessa ad Amazon Prime Video, ripercorrendo. Secondo tuttomercatoweb.com

totti spalletti voleva farmiTotti senza filtri: "Spalletti venne a Roma per farmi smettere, ho pianto per tre settimane". Poi parla dello spunto a Poulsen e del calcio a Balotelli - L'ex capitano giallorosso, intervistato da Toni: "A Roma ci sono nato e qui morirò. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Totti Spalletti Voleva Farmi