Totti | Spalletti venne a Roma per farmi smettere Ma la società mi ha deluso di più

. Le parole dell’ex 10 giallorosso «Ranieri? Mai sentito da quando è alla Roma. E Spalletti era venuto per farmi fuori dalla Roma». Francesco Totti non ha peli sulla lingua durante il format Prime Sport condotto dall’ex compagno e amico Luca Toni. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Totti: «Spalletti venne a Roma per farmi smettere. Ma la società mi ha deluso di più»

