Totti | Spalletti venne a Roma per farmi smettere Ma la società mi ha deluso di più

Calcionews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le parole dell’ex 10 giallorosso «Ranieri? Mai sentito da quando è alla Roma. E Spalletti era venuto per farmi fuori dalla Roma». Francesco Totti non ha peli sulla lingua durante il format Prime Sport condotto dall’ex compagno e amico Luca Toni. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

totti spalletti venne a roma per farmi smettere ma la societ224 mi ha deluso di pi249

© Calcionews24.com - Totti: «Spalletti venne a Roma per farmi smettere. Ma la società mi ha deluso di più»

Scopri altri approfondimenti

totti spalletti venne roma“Spalletti venne alla Roma per farmi smettere. Calcio a Balotelli? Arrogante e presuntuoso, volevo mandarlo in curva”: parla Totti - L'ex capitano giallorosso si racconta e svela retroscena inediti sul rapporto con Spalletti e gli episodi più controversi ... Scrive ilfattoquotidiano.it

totti spalletti venne romaTotti attacca: “Spalletti venne a Roma per farmi smettere! Con un altro starei ancora giocando" - Francesco Totti si è soffermato anche su Luciano Spalletti nella lunga intervista concessa ad Amazon Prime Video, ripercorrendo le tappe di dellamloro litigata che ancora oggi interessa ... Riporta tuttonapoli.net

totti spalletti venne romaTotti: "Spalletti venne a Roma per farmi smettere. Con un altro allenatore starei ancora giocando" - Francesco Totti si è soffermato anche su Luciano Spalletti e sulla loro litigata nella lunga intervista concessa ad Amazon Prime Video, ripercorrendo. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Totti Spalletti Venne Roma