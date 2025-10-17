Totti | Roma-Inter una battaglia Lautaro o Dybala? Servirà… Cristante

(Adnkronos) – “Nessuno poteva pensare alla Roma in vetta, in verità. E allora è una gara che diventa importante per tutte e due le squadre, per capire a che punto sono davvero”, così Francesco Totti ha parlato di Roma-Inter, big match della settima giornata di Serie A, di scena all’Olimpico domani, sabato 18 ottobre. “L’Inter è la squadra più elegante della serie A, mi piace come si muovono i giocatori in campo, sanno fare tutto. La Roma in queste prime partite ha dimostrato un’anima da battaglia. E quello servirà sabato. Gasperini avrà bisogno dell’elmetto, ci sarà da battagliare”, ha detto l’ex capitano giallorosso intervistato da ‘Il Corriere della Sera’. 🔗 Leggi su Seriea24.it

