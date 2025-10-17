Totti ricorda Roma Inter | Calcione a Balotelli? Ecco il motivo Il mio obiettivo quel giorno era…

Francesco Totti, ex capitano e leggenda della Roma, è tornato a parlare di uno dei momenti più discussi della sua carriera durante la finale di Coppa Italia del 2010 contro l' Inter. Intervenuto nel format "Prime Sport" condotto dall'ex compagno Luca Toni, Totti ha ripercorso vari episodi della sua carriera, tra cui quello del celebre calcione rifilato a Mario Balotelli. SUL CALCIONE A BALOTELLI – «Era una cosa che covavo da tempo.

