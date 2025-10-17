Tottenham-Aston Villa domenica 19 ottobre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Tottenham e Aston Villa aprono un programma domenicale molto stringato che si chiuderà con la sfida tra Liverpool e Manchester United. I londinesi hanno cinque punti in più in classifica rispetto ai rivali che hanno iniziato male la stagione ma che prima della sosta hanno evidenziato dei progressi, almeno sul piano dei risultati, vincendo quattro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Tottenham-Aston Villa (domenica 19 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Scopri altri approfondimenti

Italy squad for World Cup Qualifiers games against Estonia and Israel Goalkeepers Gianluigi Donnarumma (Manchester City) Guglielmo Vicario (Tottenham) Alex Meret (Napoli) Marco Carnesecchi (Atalanta) Defenders Alessandro Bastoni (Inter) Giovanni Di - facebook.com Vai su Facebook

Tottenham-Aston Villa, Postecoglou spera: "Son si è allenato, dovrebbe star bene" - Il trionfo agli ottavi di Carabao Cup contro i campioni d'Inghilterra del Manchester City ha infuso grande consapevolezza nella ciurma Spurs e domenica ci sarà ... Scrive tuttomercatoweb.com

Dopo City e Arsenal cade anche l'Aston Villa. Pareggio tra United e Chelsea - 1 a Old Trafford tra Manchester United e Chelsea, una partita a lungo bloccata ma diventata vivace nella ripresa, attorno al rigore di ... Secondo gazzetta.it

Premier League, risultati 10^ giornata: il Tottenham rimonta l'Aston Villa - Dopo aver compiuto l'impresa di eliminare il Manchester City in Carabao Cup, il Tottenham torna a vincere anche in Premier: gli Spurs travolgono 4- sport.sky.it scrive