Toto giunta regionale situazione calda Chi occuperà le caselle riservate a Forza Italia e Lega?

ANCONA – Si inizierà con una giunta a sei, per poi passare a 8 non appena la legge lo permetterà. I due terzi dei posti sono già pressoché certi, con Fratelli D’Italia a recitare il ruolo più rilevante visto il risultato ottenuto alle elezioni. Restano però da assegnare ancora due caselle, una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Giani bis, i primi nomi della nuova giunta. tre nomi sicuri. Giani: “A me la sintesi”. Manetti e Monni nel primo toto giunta. In un mese giunta e programma - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali, nel Pd è già scattato il toto-giunta. Via tanti big, avanza l’area Schlein - X Vai su X

Toto-giunta e manovre: gli sgambetti fermani e il derby in casa Lega - Il primo step è stato quello tecnico: ieri la Corte d'appello di Ancona ha emesso l'atto di proclamazione dei 30 ... Si legge su msn.com

Marche, toto-giunta - Il cellulare di Francesco Acquaroli è muto, almeno per la politica e i dintorni. Segnala ilrestodelcarlino.it

Documenti - situazione patrimoniale e reddituale dei dirigenti della giunta regionale - anno 2016 - anno 2013 enti accreditati articolo 73 - Come scrive regione.liguria.it