Toscana Giani e il risiko della Giunta tra Pd in calo e alleati in pressing

La Toscana, dove ha appena rivinto Eugenelly Giani, non è la certificazione della riuscita del progetto politico altrimenti noto come campo largo. Non ancora, quantomeno. Anche perché il CL adesso dovrà confrontarsi con l’onere della prova di governo, che è altra cosa. Non è per il momento chiaro che cosa tenga insieme Pd e M5s, Avs e Casa Riformista, al di là di un antimelonismo di maniera. Elly Schlein con Eugenio Giani (Ansa). Ora gli alleati reclamano spazi in Giunta. Al centrosinistra d’altronde manca, a livello nazionale, tutto ciò che ha il destra centro: una leadership riconosciuta, collante della coalizione ed elemento di stabilizzazione delle pulsioni identitarie dei singoli partiti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

