Toscana 2025 i nuovi consiglieri regionali | Fratelli d’Italia a valanga con Alessandro Tomasi

Corrieretoscano.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Toscana 2025, Fratelli d’Italia a valanga nel nuovo Consiglio regionale composto con le elezioni del 12 e 13 ottobre che hanno confermato Eugenio Giani, Pd, campo largo centrosinistra, presidente Regione Toscana. Un Pd che registra il recordman di preferenze Matteo Biffoni, ben 22.155 voti per l’ex sindaco di Prato. Ben 13 dei nuovi 16 consiglieri di minoranza sono rappresentanti Fratelli d’Italia, di cui è coordinatore regionale Alessandro Tomasi, centrodestra, candidato presidente Regione Toscana.  Solo due donne FdI sono elette consigliere regionali: la deputata Chiara La Porta, Prato, e Marcella Amadio, consigliera comunale, Livorno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

toscana 2025 nuovi consiglieriNuovo consiglio regionale della Toscana, la composizione e i nomi - Prende forma l’assemblea che sarà chiamata a lavorare sui grandi temi che attendono la Regione nei prossimi cinque anni. Secondo lanazione.it

toscana 2025 nuovi consiglieriConsiglieri regionali eletti dopo le elezioni in Toscana, fuori Deborah Bergamini (vice Tajani) e Mazzetti - Chi sono i 40 consiglieri regionali eletti in Toscana e chi sono quelli che invece sono rimasti fuori: tutti i nomi, partito per partito ... Si legge su virgilio.it

toscana 2025 nuovi consiglieriEletti Pd Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze e seggi in Consiglio con Giani - Eletti PD in Toscana dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme a Eugenio Giani e risultati del 2020 ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Toscana 2025 Nuovi Consiglieri