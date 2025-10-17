Toscana 2025 i nuovi consiglieri regionali | Fratelli d’Italia a valanga con Alessandro Tomasi

Toscana 2025, Fratelli d’Italia a valanga nel nuovo Consiglio regionale composto con le elezioni del 12 e 13 ottobre che hanno confermato Eugenio Giani, Pd, campo largo centrosinistra, presidente Regione Toscana. Un Pd che registra il recordman di preferenze Matteo Biffoni, ben 22.155 voti per l’ex sindaco di Prato. Ben 13 dei nuovi 16 consiglieri di minoranza sono rappresentanti Fratelli d’Italia, di cui è coordinatore regionale Alessandro Tomasi, centrodestra, candidato presidente Regione Toscana. Solo due donne FdI sono elette consigliere regionali: la deputata Chiara La Porta, Prato, e Marcella Amadio, consigliera comunale, Livorno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Scopri altri approfondimenti

Covid, 213 nuovi contagi in 7 giorni | Attualità TOSCANA - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo consiglio regionale della Toscana, la composizione e i nomi - Prende forma l’assemblea che sarà chiamata a lavorare sui grandi temi che attendono la Regione nei prossimi cinque anni. Secondo lanazione.it

Consiglieri regionali eletti dopo le elezioni in Toscana, fuori Deborah Bergamini (vice Tajani) e Mazzetti - Chi sono i 40 consiglieri regionali eletti in Toscana e chi sono quelli che invece sono rimasti fuori: tutti i nomi, partito per partito ... Si legge su virgilio.it

Eletti Pd Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze e seggi in Consiglio con Giani - Eletti PD in Toscana dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme a Eugenio Giani e risultati del 2020 ... Da ilsussidiario.net