Torte all’urina bibbie preghiere e sarcasmo | i test per scoprire le streghe a Salem erano assurdi
I processi alle streghe di Salem rappresentano uno dei capitoli più oscuri della storia coloniale americana. Tra il 1692 e il 1693, nella piccola comunità del Massachusetts, decine di persone furono accusate di stregoneria sulla base di prove così assurde che oggi farebbero sorridere, se non fosse per le tragiche conseguenze che ebbero. Eppure, in quel clima di isteria collettiva e paura, metodi irrazionali e test bizzarri divennero strumenti di condanna accettati dalla comunità. Il primo metodo, forse il più inquietante, prevedeva la creazione di quella che veniva chiamata una torta della strega. 🔗 Leggi su Cultweb.it
