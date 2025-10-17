Torricelli | Facevo il falegname Baggio mi diede un soprannome particolare

Moreno Torricelli ricorda i suoi anni con Baggio alla Juventus: "Facevo il falegname, per questo Roberto mi chiamava così. Da allora tutti mi chiamano Geppo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Torricelli: "Facevo il falegname, Baggio mi diede un soprannome particolare..."

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Agrotoday. . In ricordo di Moreno Torricelli - facebook.com Vai su Facebook

Torricelli: “Oggi sono tornato a fare il falegname. La mia nuova compagna mi ha aiutato a rinascere” - L'ex difensore della Juventus e dell'Italia Moreno Torricelli racconta la tragedia della morte della moglie Barbara e come ha ricostruito la sua vita a ... Si legge su fanpage.it

Torricelli: "Avevo 22 anni e facevo il falegname quando arrivai alla Juve, all'inizio subivo la personalità di Vialli. Il mio preferito? Del Piero" - Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Moreno Torricelli, ex giocatore della Juventus tra le altre, racconta quella che fu la sua esperienza in bianconero, a partire dal suo ... Segnala tuttojuve.com

Torricelli: "Mia moglie tagliava i capelli a Del Piero. Quando è morta sono tornato a fare il falegname" - Quando Barbara è morta ho lasciato il calcio per stare coi figli, piangevo da solo per mostrarmi forte. Da msn.com