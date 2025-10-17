Torre Santa Sabina L' approdo ritrovato | presentazione del libro a Carovigno

CAROVIGNO - Si terrà al Castello Dentice di Frasso, a Carovigno, la presentazione del volume “Torre Santa Sabina. L'approdo ritrovato”, pubblicato nella collana editoriale “Leggi la Puglia” del Consiglio regionale della Puglia e che costituisce il punto di arrivo di una ampia e più che ventennale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Scopri altri approfondimenti

Torre Santa Susanna custodisce fra le sue campagne lo scrigno di San Pietro a Crepacore, un’antichissimo tempio che gli storici fanno risalire al VI-VII secolo. Nato sopra una villa romana, le cui tracce, assieme a diverse tombe medievali sono disseminate int - facebook.com Vai su Facebook

"Torre Santa Sabina. L'approdo ritrovato": presentazione del libro a Carovigno - Si terrà al Castello Dentice di Frasso, a Carovigno, la presentazione del volume “Torre Santa Sabina. Riporta brindisireport.it

Torre Santa Sabina, accoltellato il guardiano di un lido: è mistero - Un 32enne originario del Gambia è stato accoltellato nella notte a Torre Santa Sabina, marina di Carovigno in provincia di Brindisi. Come scrive quotidianodipuglia.it

Torre Santa Sabina, accoltellato nella notte il guardiano di un lido della zona - Giallo della notte: intorno alle due, a Torre Santa Sabina è stato ritrovato e trasportato d'urgenza all'Ospedale Perrino di Brindisi un uomo sanguinante e riverso a terra. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it