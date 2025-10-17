Torre Pallavicina trattore danneggia il ponte del XVI secolo | Ora è in sicurezza Prossimo intervento con le Belle Arti

Torre Pallavicina. Il rimorchio di un trattore urta il soffitto del porticato del ponte Porticaccio, lungo via Madonna di Loreto, danneggiandolo seriamente. Non si tratta, però, di un porticato qualunque bensì di un manufatto storico risalente al XVI secolo. La struttura, molto caratteristica, collega le sponde del naviglio affacciandosi sulla Strada Provinciale 106 ed è formata da colonne in pietra di grosso diametro e da un tetto ligneo a capriate (dove vige il divieto di transito ai mezzi più alti di 4 metri) parte, con ogni probabilità, del vicino Castello di proprietà dei Conti Barbò. “La tettoia è stata travolta dal rimorchio di un trattore che trasportava un enorme carro carico di mais verde – spiega il sindaco Antonio Marchetti –. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

