Torna Sky Up The Edit | il tema protagonista di quest' anno è il rispetto
Parte oggi la quarta edizione di Sky Up The Edit, il progetto didattico di Sky che quest'anno darà la possibilità a studentesse e studenti tra gli 8 e 18 anni di mettersi alla prova nella creazione di un contenuto multimediale sul tema del Rispetto. L'obiettivo è quello di promuovere l'inclusione digitale nelle scuole e nei primi tre anni sono stati oltre 22.200 ragazze e ragazzi e più di 1.200 classi in tutta Italia ad aver partecipato all'iniziativa. Da oggi sono aperte le iscrizioni per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. La nuova edizione è stata presentata oggi durante Sky TG24 Live In Roma alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, nell'ambito di un panel moderato da Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia, che ha coinvolto anche la Plurimedagliata Olimpica e Campionessa Mondiale di Ginnastica Ritmica Alessia Maurelli e Lisa Offside, Content Creator e talent Sky Sport. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Torna per la settima edizione EDIT, la fiera dedicata al design indipendente e d’autore che, quest’anno, si è diffusa in alcuni dei luoghi più suggestivi di Napoli, dall'Ex Ospedale Militare ai Musei dei Vomero - X Vai su X
Torna per la settima edizione EDIT Napoli, la fiera dedicata al design indipendente e d’autore che, quest’anno, si è diffusa in alcuni dei luoghi più suggestivi di Napoli, dall'Ex Ospedale Militare ai Musei dei Vomero - facebook.com Vai su Facebook
Sky TG24 Live In Roma, ora Sky Up The Edit con il ministro Abodi. DIRETTA TV - Torna l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. Segnala tg24.sky.it
Sky Up The Edit, incontro sui valori dello sport e del tennis: presenti anche Binaghi e Pennetta - Quarto appuntamento in presenza per Sky Up The Edit, il progetto di Sky che offre agli studenti e studentesse tra gli 8 e i 18 anni l’opportunità di sviluppare le proprie competenze digitali. Secondo gazzetta.it
Sky Up The Edit, i vincitori della terza edizione - Al Teatro Dal Verme di Milano, all’interno degli Sky Inclusion Days, si è chiusa la 3^ edizione di Sky Up The Edit, progetto didattico - Come scrive sport.sky.it