Parte oggi la quarta edizione di Sky Up The Edit, il progetto didattico di Sky che quest'anno darà la possibilità a studentesse e studenti tra gli 8 e 18 anni di mettersi alla prova nella creazione di un contenuto multimediale sul tema del Rispetto. L'obiettivo è quello di promuovere l'inclusione digitale nelle scuole e nei primi tre anni sono stati oltre 22.200 ragazze e ragazzi e più di 1.200 classi in tutta Italia ad aver partecipato all'iniziativa. Da oggi sono aperte le iscrizioni per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. La nuova edizione è stata presentata oggi durante Sky TG24 Live In Roma alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, nell'ambito di un panel moderato da Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia, che ha coinvolto anche la Plurimedagliata Olimpica e Campionessa Mondiale di Ginnastica Ritmica Alessia Maurelli e Lisa Offside, Content Creator e talent Sky Sport. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Torna Sky Up The Edit: il tema protagonista di quest'anno è il rispetto