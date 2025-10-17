Torna l' Intellivision | Sprint è la versione con porta HDMI e 45 giochi inclusi
La celebre console ritorna 45 anni dopo in versione rivisitata con porte USB e controller wireless, senza però dimenticare la sua anima. Contiene 45 giochi. 🔗 Leggi su Dday.it
Siamo di nuovo negli anni 80: torna Intellivision, la console rivale dell'ATARI 2600! - Plaion Replai e ATARI rilanciano Intellivision Sprint con 45 giochi inclusi; preordini aperti, uscita europea il 23 dicembre. Segnala msn.com