Torna l’esame di maturità | meno materie e commissari I sindacati | Tagli che riducono la qualità della prova
Giuseppe Valditara ha archiviato definitivamente l’epoca di Luigi Berlinguer. Da quest’anno la dicitura “esame di Stato” ritornerà ad essere “ esame di Maturità ”. Ma non solo. In queste ore con il via libera del Senato al DL 1272025 si passerà da sei a quattro commissari e l’orale verterà su quattro materie scelte a gennaio. A palazzo Madama sono intervenuti anche sul canale del 4+2, rendendolo ordinamentale, sulla carta docente, allargata ai supplenti e al personale educativo, e sui corsi Indire, che sono stati ulteriormente prorogati. L’aspetto più rilevante riguarda proprio la prova finale che gli studenti della secondaria di secondo grado devono affrontare ogni anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Maturità 2026: ecco cosa cambia Riforma approvata in Senato il 15 ottobre 2025 La commissione cambia volto Da 6 a 4 commissari: due interni e due esterni + il presidente Torna il nome storico Esame di Stato --> Esame di Maturità Colloquio obbligatorio Col - facebook.com Vai su Facebook
L'esame di abilitazione alla professione di commercialista torna ad essere svolto con le modalità ordinarie. La seconda sessione si terrà a novembre. Domanda entro ottobre - Commercialisti ed esperti contabili / Professionisti - X Vai su X