Giuseppe Valditara ha archiviato definitivamente l’epoca di Luigi Berlinguer. Da quest’anno la dicitura “esame di Stato” ritornerà ad essere “ esame di Maturità ”. Ma non solo. In queste ore con il via libera del Senato al DL 1272025 si passerà da sei a quattro commissari e l’orale verterà su quattro materie scelte a gennaio. A palazzo Madama sono intervenuti anche sul canale del 4+2, rendendolo ordinamentale, sulla carta docente, allargata ai supplenti e al personale educativo, e sui corsi Indire, che sono stati ulteriormente prorogati. L’aspetto più rilevante riguarda proprio la prova finale che gli studenti della secondaria di secondo grado devono affrontare ogni anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Torna l’esame “di maturità”: meno materie e commissari. I sindacati: “Tagli che riducono la qualità della prova”