torna la pittarosso pink parade in marcia per la prevenzione

A San Severino torna la PittaRosso Pink Parade. Si tratta di un evento di solidarietà e sensibilizzazione che unisce sport, beneficenza e prevenzione, sostenuto dall’amministrazione comunale. L’iniziativa, promossa a livello nazionale con il sostegno della Fondazione Veronesi, è dedicata alla raccolta fondi per la ricerca contro i tumori femminili. L’appuntamento è fissato per domenica. I partecipanti potranno correre o camminare, partendo da piazza del Popolo alle 9.30. La giornata prevede anche momenti di preparazione fisica, con una sessione di stretching in programma alle 11.30 al giardino storico Giuseppe Coletti e un "aperitivo rosa" alle 12 al costo di dieci euro alle 12, parte del cui ricavato sarà devoluto in beneficenza; prenotazioni al Gartén ai numeri di telefono 3477954462 oppure 3389209154. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

