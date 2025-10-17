Torna la Fire di Sdazz | Sarà un omaggio alla nostra identità

Ilrestodelcarlino.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un anno di assenza forzata a causa dell’alluvione la Fire di Sdazz è pronta a tornare a Baricella. Lo annuncia l’amministrazione: "Il 2025 sarà finalmente l’anno in cui daremo vita a quella fiera rimasta sospesa: un omaggio alle nostre origini agricole, cuore pulsante della nostra storia e radice profonda della nostra identità collettiva. Il 19 e 20 ottobre le strade e le piazze del nostro paese si animeranno di vita e di festa: bancarelle, trattori d’epoca e moderni, un mercato contadino ricco di colori e sapori, spettacoli, giostre e momenti di condivisione che ci faranno guardare al passato con gratitudine e al futuro con speranza e determinazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

torna la fire di sdazz sar224 un omaggio alla nostra identit224

© Ilrestodelcarlino.it - Torna la Fire di Sdazz: "Sarà un omaggio alla nostra identità"

Leggi anche questi approfondimenti

Chicago Fire 14 si farà, anticipazioni prossima stagione/ Attore ci ripensa e dopo l’addio annunciato torna! - Chicago Fire 14 si farà, anticipazioni prossima stagione: addii, nuovi arrivi ed un clamoroso ritorno: spoiler di un amato protagonista Chicago Fire 14 si farà: anticipazioni trama completa prossima ... Da ilsussidiario.net

La slot Fire Stampede 2 torna online con la funzione Connect & Collect e vincite potenziate - Il bisonte infuocato di Pragmatic Play torna nei migliori casino online con la slot Fire Stampede 2, sequel del primo capitolo pubblicato nel 2023. Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Fire Sdazz Sar224