Dopo un anno di assenza forzata a causa dell’alluvione la Fire di Sdazz è pronta a tornare a Baricella. Lo annuncia l’amministrazione: "Il 2025 sarà finalmente l’anno in cui daremo vita a quella fiera rimasta sospesa: un omaggio alle nostre origini agricole, cuore pulsante della nostra storia e radice profonda della nostra identità collettiva. Il 19 e 20 ottobre le strade e le piazze del nostro paese si animeranno di vita e di festa: bancarelle, trattori d’epoca e moderni, un mercato contadino ricco di colori e sapori, spettacoli, giostre e momenti di condivisione che ci faranno guardare al passato con gratitudine e al futuro con speranza e determinazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna la Fire di Sdazz: "Sarà un omaggio alla nostra identità"