Torna il treno storico | a dicembre ultimo viaggio nel tempo sulla Novara-Varallo
Proseguono i viaggi a bordo del treno storico a vapore sulla Novara-Varallo. L'ultima corsa dell'anno è in programma domenica 14 dicembre. Un vero e proprio viaggio nel tempo lungo la ferrovia della Valsesia trainato da locomotiva a vapore organizzato da Fondazione Fs Italiane, Città di Varallo e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
