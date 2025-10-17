Torna il Mercatino di Natale a Bomba | appuntamento il 13 e 14 dicembre

È in programma per sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 la terza edizione dei Mercatini di Natale a Bomba. L’iniziativa, promossa dal Comune con la collaborazione delle associazioni locali e delle attività commerciali del territorio, punta a valorizzare l’artigianato e i prodotti tipici.“Abbiamo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it