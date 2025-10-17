torna domenica la tradizionale camminata in rosa

TODI - Un momento all’insegna dello sport, ma soprattutto della solidarietà e della speranza. Un’occasione per ritrovarsi, condividere e fare del bene insieme. Domenica torna la tradizionale Camminata in Rosa per raccogliere fondi a favore dell’ Airc - Associazione italiana per la ricerca contro il tumore al seno, un evento aperto a tutti coloro che desiderano sostenere concretamente la ricerca scientifica. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Ex Dipendenti e Amici della Banca Popolare di Todi, in collaborazione con i volontari locali dell’Airc e del Gruppo sportivo Uisport Avis Todi, prevede un percorso di sei chilometri totali circa nel Parco fluviale del Tevere, dal castello di Titignano fino alla Roccaccia, dove si gode di una vista mozzafiato sopra la Gola del Forello, ed è comunque pensato per essere accessibile a persone di ogni età e livello di allenamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

