Torna domenica la tradizionale Camminata in rosa

Lanazione.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TODI - Un momento all’insegna dello sport, ma soprattutto della solidarietà e della speranza. Un’occasione per ritrovarsi, condividere e fare del bene insieme. Domenica torna la tradizionale Camminata in Rosa per raccogliere fondi a favore dell’ Airc - Associazione italiana per la ricerca contro il tumore al seno, un evento aperto a tutti coloro che desiderano sostenere concretamente la ricerca scientifica. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Ex Dipendenti e Amici della Banca Popolare di Todi, in collaborazione con i volontari locali dell’Airc e del Gruppo sportivo Uisport Avis Todi, prevede un percorso di sei chilometri totali circa nel Parco fluviale del Tevere, dal castello di Titignano fino alla Roccaccia, dove si gode di una vista mozzafiato sopra la Gola del Forello, ed è comunque pensato per essere accessibile a persone di ogni età e livello di allenamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

torna domenica la tradizionale camminata in rosa

© Lanazione.it - Torna domenica la tradizionale. Camminata in rosa

Altri contenuti sullo stesso argomento

torna domenica tradizionale camminataTorna domenica la tradizionale. Camminata in rosa - Domenica torna la tradizionale Camminata in Rosa per raccogliere fondi a favore dell’Airc - Lo riporta msn.com

torna domenica tradizionale camminata“La Zampettata”: la tradizionale camminata solidale torna nel cuore di Casale - Domenica 19 ottobre le vie del centro di Casale Monferrato si riempiranno di zampe, sorrisi e solidarietà. Si legge su radiogold.it

torna domenica tradizionale camminataDomenica 12 ottobre c’è la Camminata per la Vita di ALCLI Donna - Domenica 12 ottobre torna la “Camminata per la Vita” organizzata da ALCLI Donna, dell’Associazione ALCLI Giorgio & Silvia. Riporta rietinvetrina.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Domenica Tradizionale Camminata