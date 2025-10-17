Torna DigitalMeet il più grande festival italiano sull' alfabetizzazione digitale

Riparte da lunedì 20 ottobre la carovana del più grande Festival italiano dedicato all'alfabetizzazione e cultura digitale, il DigitalMeet. Oltre 150 appuntamenti in tutta Italia con più di duecento relatori, tra accademici, imprenditori, istituzioni, ambassador e volontari.L'alfabetizzazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Scopri altri approfondimenti

Dal 7 al 9 novembre 2025 torna a Bergamo il Festival Città Impresa dei territori industriali, con l’edizione autunnale dedicata al tema “L’Europa alla prova”. Tre giorni di incontri, dibattiti e convegni per esplorare le sfide che il mondo dell’industria deve affront - facebook.com Vai su Facebook

Torna Grande Giove, il video-podcast powered by Wired che dà voce all'innovazione - Dalla comicità a Einstein, dai grandi progetti di innovazione alla sicurezza in rete: oltre 20 episodi per viaggiare nel mondo della tecnologia e del digitale, ascoltando le idee di chi sta progettand ... Scrive wired.it

Torna il Grande Fratello con Simona Ventura, il primo concorrente è uno sportivo - La nuova edizione, in partenza il prossimo lunedì 29 settembre, sarà condotta da Simona Ventura e nella Casa entreranno tutti volti ... Riporta corrieredellosport.it