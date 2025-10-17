Torna dall’America e si mette a coltivare marijuana | denunciato ottantenne
Un anziano, residente nell’Isola del Gran Sasso è indagato per detenzione ai fini di spaccio. Le Forze dell’Ordine hanno trovato sul balcone della sua abitazione due piante di marijuana e all’interno della casa un pacchetto contenente ben 150g della medesima sostanza stupefacente. I militari hanno effettuato la perquisizione, a seguito delle segnalazioni fatte dai vicini . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
