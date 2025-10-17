Torna ad illuminarsi Villa Bonanno concluso l' intervento di manutenzione su 67 lampioni
Lampade sostituite, interventi sui singoli punti luce effettuati e verifiche sulle linee di alimentazione terminate: gli operatori di Amg Energia hanno completato un intervento di manutenzione programmata dell'impianto di illuminazione di Villa Bonanno e di piazza del Parlamento.Le attività hanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
