Torna ad illuminarsi Villa Bonanno concluso l' intervento di manutenzione su 67 lampioni

Palermotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lampade sostituite, interventi sui singoli punti luce effettuati e verifiche sulle linee di alimentazione terminate: gli operatori di Amg Energia hanno completato un intervento di manutenzione programmata dell'impianto di illuminazione di Villa Bonanno e di piazza del Parlamento.Le attività hanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

torna illuminarsi villa bonannoVilla Bonanno senza illuminazione: "Il buio oltre... le siepi" - Spero che la segnalazione arrivi a chi di competenza perché è parecchio insicuro passare da lì. Segnala palermotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Illuminarsi Villa Bonanno