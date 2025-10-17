L'incredibile storia del Sorrento, che milita in C e che non gioca in casa dal 7 maggio 2023, giorno della promozione. Campo non omologato e una serie di eventi come l'ultimo arresto del sindaco (che ha comportato il blocco del cantiere che stava ricostruendo il campo Italia) costringono la squadra a giocare a Potenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Torna a Surriento", la canzone di un tifo che da due anni gioca in casa fuori regione