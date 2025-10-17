Torino rapina con spray urticante | arrestati tre egiziani

La scusa di una sigaretta poi in tre accerchiano una coppia che viene aggredita con lo spray urticante. I tre riescono a impossessarsi della borsetta della ragazza, poi fuggono. La fuga dura poche ore perché i poliziotti dei “Falchi” della squadra mobile torinese li nota in viale dei Partigiani, ma li segue e li ferma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Torino, rapina con spray urticante: arrestati tre egiziani

