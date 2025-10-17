Torino omaggia il fotografo Tullio Deorsola | la mostra negli spazi di 515

Avrebbe compiuto 60 anni quest'anno il fotografo Tullio Deorsola, scomparso prematuramente nel 2023. Per questo, la sua Torino, nella Settimana dell'arte contemporanea, lo omaggia con una mostra unica e originale "365". Raccoglie le 365 foto che Deorsola ha scattato nel 2011: uno scatto al giorno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

