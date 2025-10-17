Torino-Napoli probabili formazioni e dove vederla Conte recupera due giocatori

Sport.quotidiano.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, 17 ottobre 2025 - Riattaccare la spina la sosta, un'impresa mai semplice: specialmente quando alla ripresa c'è da affrontare in trasferta il Torino, nel match che il Napoli disputerà sabato 18 ottobre alle 18 e che Antonio Conte ha presentato nel pomeriggio in conferenza stampa.   Le probabili formazioni.   Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Tameze, Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore: Baroni Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Neres, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte Orario e dove vedere Torino-Napoli in tv e streaming. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

